Zeitler will Einzelhandel mit Gutscheinsystem fördern

Hockenheim.„Ich bin überwältigt von der Resonanz und dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger“, sagte OB-Kandidat Marcus Zeitler nach seinem ersten Informationsstand vor Ort am Samstag in der Karlsruher Straße. Das Interesse war großartig, zeitweise bildete sich eine regelrechte Menschentraube am Stand, um den Kandidaten kennenzulernen.

Marcus Zeitler wurde nicht müde, sich persönlich vorzustellen

