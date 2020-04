Zeitungszusteller als „Schlüsseldienst“

Zeitungsleser wissen bekanntlich nicht nur mehr, sie leben zuweilen auch sicherer. Diese Erfahrung hat zumindest Silke Hartmann gemacht. Bei der Hockenheimerin klingelte es am frühen Freitagmorgen, und „wenn’s um 5 Uhr klingelt, hat man erstmal heftig Herzklopfen“, gesteht die in der Heidelberger Straße wohnende Abonnentin.

Doch aufzumachen hat sich in diesem Fall gelohnt: Vorm Haus stand der Zusteller der Hockenheimer Tageszeitung, dem aufgefallen war, dass der Hausschlüssel an der Tür außen steckte. Den hatte Silke Hartmanns Tochter versehentlich dort vergessen. Wer weiß, wie lange er dort noch geblieben wäre, ohne dass er in wenig guter Absicht abhandengekommen wäre?

Silke Hartmann freute sich jedenfalls über die fast noch nächtliche Störung: „Mir bleibt nur, Danke zu sagen.“ mm

