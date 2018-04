Anzeige

Die Frühlingsrollen schmolzen wie die polnischen Schokoriegel fast von selbst auf der Zunge. Es gab Saft für die Kinder, frisch aus Persien importiert, und Kaffee für die Erwachsenen. Zwischen Käsekuchen und Mohnsemmel ließ es sich nicht nur schmausen, sondern auch bestens austauschen. Damit erfüllte das Internationale Frühstück sein selbst gesetztes Ziel vom ersten Bissen und Wort an wie selbstverständlich.

Im Gebäude des Roten Kreuzes hatten sich die Gäste des Frühstücks versammelt und damit eine gute Wahl getroffen: Denn der lichtdurchflutete Raum bot die nötige Ruhe und Entspannung, um den Alltag zu vergessen und sich zu begegnen.

26 Nationen in einem Raum

Reinhold Gottfried freute sich über etwa 30 Gäste, die munter plaudernd an den Tischen saßen – 26 Nationen begegneten sich nun in einem Raum: vertreten waren unter anderem die USA, Ungarn, der Libanon, Deutschland und die Türkei. „Und natürlich auch Badener und Pfälzer“, meinte er schmunzelnd. Gottfried rief alle auf, sich an der Gestaltung des interkulturellen Kochbuchs zu beteiligen, welches von der Gruppe veröffentlicht werden soll. Dann erinnerte er an Osterbräuche aus Deutschland, wo in der Osternacht eine Kerze in der dunklen Kirche entzündet wird. Ostern diente als zentrales Thema des Frühstücks. Wassiem Gayed berichtete daher als koptischer Christ von den Ritualen in Ägypten. Dort aber begehe man es intensiver: „Es ist das größte christliche Fest.“ Mit Kreuzen aus Palmblättern und viel gutem Essen werde in den Familien ausgiebig gefeiert.