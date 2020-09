Zeugen belasten Angeklagten

Im Prozess gegen einen 26-jährigen Hockenheimer, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorwirft (wir berichteten), hörte die Strafkammer des Landgerichts Mannheim am Dienstag acht Zeugen. Nicht alle geladenen Personen erschienen an diesem dritten Verhandlungstag vor Gericht.

Der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz verlas zunächst ein

...