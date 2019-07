Ziele in Stadt verankern

Die Lokale Agenda hat Zuwachs bekommen. Unter ihrem Dach hat sich die Gruppe „Hockenheim für Klimaschutz“ (HfK) gegründet. Sie setzt sich für die Umsetzung der Klimaschutzziele in der Stadt ein. Als Orientierung gelten die als „Agenda 2030“ definierten Vorhaben der Vereinten Nationen und das Pariser Klimaschutzabkommen. Sie werden in konkrete Projekte eingebettet und sollen mit Stadtverwaltung und Gemeinderat umgesetzt werden.

Die Gruppe HfK verfolgt drei Nachhaltigkeitsziele: „Bezahlbare und saubere Energie“, „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ sowie „Nachhaltiger Konsum und Produktion“. Die Gruppe unterstützt „Fridays for future“ und wirkt bei deren Umweltdemo am Freitag, 19. Juli, mit. Weitere Aktionen sind beim „Tag der Umwelt“ am Samstag, 3. August, und beim Klimastreiktag am Freitag, 20. September, geplant.

Alle Bürger sind eingeladen mitzuarbeiten. Ansprechpartner sind Michael Schöllkopf (E-Mail kontakt@solardrom.info) und Gisela Heinzelmann (Telefon 06205 10 03 22). zg

Info: Mehr Infos unter www.hockenheim-fuer-klimaschutz.de.

