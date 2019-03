Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war der Automat an einem Anwesen in der Gleisstraße angebracht.

Anscheinend hatten es die Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15 und Samstagmittag, 13.30 Uhr lediglich auf das Bargeld abgesehen, denn Zigarettenpackungen wurden nicht gestohlen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt, die Ermittlung dauert noch an. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, unter Telefon 06205/2 86 00, in Verbindung zu setzen. pol

