Zu ihren Idolen zählen James Brown und Prince

Amokoma sind ein Garant für Feierstimmung und heiße Rhythmen. Black-Music, Party-Soul, Funk, House und mehr stehen auf dem Programm, wenn die Truppe am Samstag, 26. Januar, ab 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) im Pumpwerk für gute Laune sorgt. Was Drummer Silvio Gross mit viel Leidenschaft in den 1980er Jahren startete ist heute einer der begehrtesten Live-Acts Deutschlands. Amokoma kommen aus Mannheim: der Funk, Soul und HipHop Metropole.

Bis auf zwei Ausnahmen: Frontmann Oliver Rosenberger ist ein waschechter Hockenheimer, und der will bei seinem „Heimspiel“ seinen Fans wieder einhundert Prozent Entertainment, Party und groovige Songs, die unter die Haut gehen, bieten. Als sie vor über 30 Jahren anfingen, die Musik ihrer Idole James Brown, Marvin Gaye oder Prince zu interpretieren, waren sie quasi Pioniere in Sachen Black-Music und somit sofort die Stars jeder Beachparty, jedes Stadtfestes und in den Clubs, beschreiben sie ihren eigenen Werdegang.

Funke springt über

Covertiteln von Prince über Michael Jackson und Justin Timberlake bis hin zu Kool and the Gang verleiht die Mannheimer Formation mit musikalischem Geschick ihren ganz eigenen Stempel oder lässt die beliebten Klassiker in einem harmonisch verwobenen Medley gleich ganz besonders erklingen. Wo andere Bands ein wenig Anlauf brauchen, bis der Funke der Begeisterung zum Publikum überspringt, werfen Amokoma von den ersten Tönen an ein schier unwiderstehliches Fangnetz aus mitreißenden Beats und Grooves aus. Wer Amokoma live erlebt, der merkt, dass coole Musik und echtes Talent kein Zufall ist. Und das Wichtigste: Das Publikum ist immer voll ins Geschehen involviert. zg/sb

