Zu Ostern gibt es Hoggemer Spargel satt

Beim Spargelhof Großhans hat man bereits am Dienstag, 10. März, den ersten Folienspargel gestochen und mit den frühlingshaften Temperaturen kommt auch der Verkauf immer mehr ins Rollen. „Die Nächte sind ohne Abdeckung momentan noch viel zu kalt“, erklärt der Landwirt. „Dadurch hat der Spargel einen langsameren Wuchs als sonst.“

Für das königliche Gemüse waren die feuchten Tage optimal, denn Spargel hat einen hohen Wasseranteil und benötigt feuchten Boden. Nicht ganz so günstig war der milde Winter. „Es wird ein Kältereiz benötigt, damit er im Frühjahr richtig wachsen kann.“

Ist der Winter vorüber, mag es der Spargel eher warm. 20 Grad am Tag und nicht unter zehn Grad in der Nacht sowie 12 Grad Bodentemperatur lassen das königliche Gemüse aus dem Boden sprießen. Damit die aktuellen Nächte aber keinen Kälteschock verursachen, arbeitet der Landwirtschaftsbetrieb Großhans mit Folienabdeckung. Wenn auch für die kommenden Ostertage ideales Spargelwetter angekündigt ist. „Momentan ernten wir alle zwei Tage, da es noch zu kalt ist. Aber zu Ostern soll es wärmer werden, dann können wir jeden Tag auf den Acker und Spargel stechen“, plant Großhans. Für den Landwirtschaftsbetrieb ist das Gemüse und dessen Wuchswille momentan das kleinere Problem.

60 Kräfte benötigt

„Wir brauchen für die kommende Hauptsaison gut 60 Leute zum Spargelernten. Momentan haben wir noch 32 polnische und rumänische Helfer, die vor der Grenzschließung zu uns kamen und über die Arbeit sehr dankbar sind. In ihrer Heimat müssten sie jetzt erst mal in Quarantäne, da sie in Deutschland waren. Danach würde es für sie finanziell nicht sehr rosig aussehen. Dazu kommen noch zehn deutsche Arbeiter. Die machen das in ihrer Freizeit oder zur Überbrückung von Kurzarbeit.“ Entsprechend ist Großhans mit einem Team von 42 Arbeitern vorerst gut aufgestellt.

So kommt er noch vor Ostern über die Runden. Sobald aber die Temperaturen gen 20 Grad gehen, benötigt er mehr Helfer. Wie seine Kollegen aus der Branche auch. Aber der Landwirt versichert: „Wir helfen natürlich einander aus.“

Politische Entscheidungen

Dabei unterstützen sich die einzelnen Betriebe und leihen sich auch gegenseitig die Erntehelfer, wenn die eigene Arbeit weitestgehend erledigt ist. Denn durch das herrschende Einreiseverbot seit Montag, 16. März, konnten bisher keine ausländischen Arbeiter aus Rumänien und Polen nach Deutschland kommen. „Es fehlt an Manpower auf den Feldern“, ergänzt Großhans. Ihm und seinen Kollegen bleiben dabei nur wenige Optionen. Zum einen hoffen sie auf die Politik und die Einreiseerlaubnis von Erntehelfern so schnell als möglich, die dann unter strengen Auflagen im April und Mai aus Osteuropa größere Ernteausfälle verhindern sollen. So hieß es noch in dieser Woche vonseiten der Regierung. Zusätzlich baue man auf die Unterstützung von deutschen Arbeitern und die Solidarität aus den heimischen Reihen.

