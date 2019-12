Zu viele Spitzenspieler fehlen

Das Hockenheimer Rennstadtteam besiegte den SV Werder Bremen mit 4,5:3,5 und konnte nach dem Rückschlag in Runde drei den Anschluss an die Spitzenplätze in der Schach-Bundesliga wieder herstellen.

Nach der ersten Runde der neuen Saison 2019/2020 hatte die Schachvereinigung 1930 Hockenheim am 23. November mit einem 6:2 Sieg gegen Aachen mit einem halben Brettpunkt Vorsprung die alleinige Tabellenführung vor Seriensieger OSG Baden-Baden inne. Dann übernahm Baden-Baden wieder die Führung, bevor die Rennstädter nun am Wochenende in Runde drei in Lingen mit 3,5:4,5 sogar die erste Niederlage hinnehmen mussten.

Zwei Siege geholt

Am Sonntag folgte dann der Sieg in der vierten Runde gegen Bremen, der durch Siege von Ivan Saric, und Tamas Banusz sowie die Remis von Ernesto Inarkiev, Ruslan Ponomariov, Arik Braun, Dennis Wagner und Rainer Buhmann zustandekam. Im Parallelkampf verlor Reisepartner SG Speyer-Schwegenheim gegen SV Lingen mit 3:5 Brettpunkten. Fazit: Das Rennstadtteam als nun Fünftplatzierte konnte zwar den Anschluss an die Spitzenplätze halten, die hohen Erwartungen des Managements erhielten jedoch einen Dämpfer, nachdem einige Spitzenspieler nicht zur Verfügung gestanden hatten. da

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.12.2019