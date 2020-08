Zuchterfolge in den Becken

Die sechswöchige Sommerpause der Zierfischfreunde ist beendet – die Aquarienschau im Gartenschaupark öffnet ihre Türen wieder. Die außergewöhnliche Hitze in den vergangenen Wochen habe dank geeigneter Vorsorgemaßnahmen nicht zu Verlusten in den Aquarien geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dagegen hätten sich etliche Zuchterfolge eingestellt. Der Turnus der Öffnungstage wird beibehalten: Jeweils am ersten und dritten Sonntag der jeweiligen Monate ist die Ausstellung bis einschließlich November geöffnet.

Der Verein Zierfischfreunde Amazonas freue sich schon jetzt auf reges Besucherinteresse. Nach wie vor müssen die Corona-Regeln zwingend eingehalten werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 01.09.2020