Zufrieden über Aufwertung des Stadtwalds

Anzeige

„Stadtradeln mit den Grünen“ lautete das Motto bei der etwas „anderen Fraktionssitzung“. Neben den Tagesordnungspunkten der Gemeinderatssitzung rückten „am Wege“ liegende Themen in den Blick der Radtourteilnehmer.

Der aufmerksame Beobachter konnte dieser Tage feststellen, dass der C 4-Camping-Bereich in der Nähe des Pumpwerks nicht mehr von Formel-1-Besuchern in Beschlag genommen wird. Bei der auf zehn Jahre ausgelegten Forsteinrichtung wird der Stadtwald in diesem Bereich vielmehr eine Aufwertung erfahren.

Die Erfahrungen des Forsts mit dem Anbau verschiedener Baumarten im Mannheimer Dossenwald können dafür eine Grundlage bilden. „Damit wird der jahrelange Einsatz der Grünen-Fraktion für den Erhalt des etwa 81 Hektar umfassenden Stadtwalds im Sinne seiner Erlebbarkeit belohnt“, freut sich Stadträtin Larissa Rotter.