Zum Abschluss mit der Marine auf hohe See

Nach dem schwungvollen, von der Sonne verwöhnten Basarauftakt am Sonntag wird das Kirchenfest am Montag, 14. Oktober, mit einem bunten Programm im Lutherhaus fortgesetzt.

Nach den guten Erfahrungen im vergangenen Jahr ist das Nachmittagsprogramm am Basarmontag auf Senioren ausgerichtet. Ab 11.30 Uhr ist die Küche geöffnet, um in Gemeinschaft zu speisen. Diakon Reinhold Weber führt ab 14 Uhr durch das Unterhaltungsprogramm. Die Bingokugeln rollen, und Ausschnitte aus historischen Filmen über Hockenheim laden zu fröhlichen Erinnerungen an die alte Zeit ein.

Der Nachmittag geht dann ab 16 Uhr in ein musikalisches Unterhaltungsprogramm über. Der Singkreis der Kirchengemeinde macht den Auftakt. Es folgen der Kirchenchor „Soli deo gloria“, Herrmanns Musikanten und der Sängerbund Liederkranz.

Zum Abschluss um 20 Uhr wird die Marinekameradschaft an Bord des Basarschiffes begrüßt, um die Stimmungssegel zu setzen. zg

