Zum Auftakt gibt’s spontane Stehparty

Der Ski-Club ist Garant für gelungene wintersportliche Aktivitäten. Dies bewies der Verein einmal mehr mit seiner Freizeit auf der Ehrwalder Alm. Es mussten sogar zwei Reisebusse eingesetzt werden, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Die gewohnt fürsorgliche Organisation von Tina Simon übertrug sich bei der Abfahrt auf die Stimmung der Teilnehmer. Gut versorgt mit allerlei Leckereien verging die Anfahrt nach Höfen in Tirol wie im Flug.

Begrüßt wurden die Hockenheimer Wintersportler mit Bratwürsten frisch vom Grill sowie Glühwein und Punsch. Die gute Laune aus dem Bus übertrug sich augenblicklich, so dass es zu einer spontanen Stehparty mit Musik aus der Profi-Soundbox kam. Neu war hierbei das Tanzen in einer so genannten „Line dance“, bei dem sich die Teilnehmer in einer zur Musik passenden Choreografie bewegten.

Das Wetter war wie vorausgesagt winterlich, also ergiebiger Schneefall und Neuschnee auf der Piste. Aber genau das ist es, was Skifahren und Snowboarden so besonders macht: viel Bewegung auf der Piste in gesunder Bergluft.

Massen von Schnee

Selbst den Kleinsten machte es Spaß, sich in Massen von Schnee zu tummeln. An beiden Tagen fanden Skikurse und Betreuung im Skigebiet mit den Übungsleitern der Ski-Schule Hockenheim statt. Nach so viel Aktivität „outdoor“ verlegten die Hockenheimer am späten Nachmittag ihren Treffpunkt „indoor“ in die „Brent Alm“ zum Après-Ski. Der DJ kennt die bunte Truppe seit Jahren und begrüßte diese per Mikro.

Der zweite Tag brachte keine wesentliche Wetterbesserung, die Kurse fanden dennoch statt. Um den Abschiedsschmerz am Nachmittag etwas zu lindern, hatten die Verantwortlichen zwischen den Bussen eine Theke mit selbst gebackenen Kuchen und Kaffee aufgebaut. Bei stimmungsvoller Musik aus der Soundbox ging ein herrliches Wochenende in den tief verschneiten Bergen Tirols zu Ende. roba

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 15.02.2019