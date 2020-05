Zum Brunch rocken „Me and the Heat“

„Sunday School“ ist der Name und zugleich das Motto einer monatlichen Veranstaltungsreihe, die der Hockenheimer Marketing-Verein in Kooperation mit den Stadtwerken Hockenheim und der legendären Partyband „Me and the Heat“ ab Sonntag, 10. Mai, um 11 Uhr morgens ins Rollen bringen wird.

Das Konzept ist in mehrerlei Hinsicht als ungewöhnlich zu bezeichnen und zugleich auf die ebenfalls außergewöhnliche gesellschaftliche Situation in der momentanen Corona-Beschränkung zugeschnitten. Am Muttertagssonntag werden die Musiker um Bandgründer Mike Frank im Hockenheimer Wasserturm ein Livekonzert veranstalten, das krisenbedingt ohne die physische Anwesenheit eines Publikums per Livestream in die unendlichen Weiten des Internets ausgestrahlt werden wird.

Chat für Grüße

Unter der Domain www.hockenheimer-marketing-verein.de kann die Veranstaltung dann am heimischen Bildschirm mitverfolgt werden. Interaktiv können über einen Livechat Muttertagsgrüße, Songwünsche oder auch Fragen an die Band gestellt werden.

Eine weitere Besonderheit besteht in der ungewöhnlichen Veranstaltungszeit der Auftritte. Diese finden nicht, wie man es als Konzertbesucher gewohnt sein sollte, in den Abendstunden statt, sondern im klassischen Sinne einer Matinee um 11 Uhr sonntagvormittags. Hier sollten vor allem Sonntagsbruncher und Langfrühstücker die Ohren spitzen, denn was gibt es Besseres als bei einem ausgedehnten Frühstück mit dem richtigen Soundtrack in einen gemütlichen Sonntag zu starten. zg

