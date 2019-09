Zum Finale nochmals René Rast besiegen

Hockenheim.Zum Finale einer großen Rennsportsaison startet die Deutsche Tourenwagen-Masters vom 4. bis 6. Oktober erneut in Hockenheim. „Time flies when you‘re having fun“ („Die Zeit fliegt, wenn du Spaß hast“), sagt der Engländer, und er könnte durchaus die DTM 2019 meinen. Kaum hat die erste Saison der neuen Zeitrechnung – also mit den rund 600 PS starken Turbomotoren – auf dem Hockenheimring begonnen,

...