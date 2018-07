Anzeige

Liebevoll gepflegte Anlage

Der Weg durch die liebevoll gepflegte Gartenanlage am Stiegwiesenpark zu den „dampfenden Kesseln“ war einladend und führte durch ein Spalier aus im prallen Fruchtstand befindlichen Obstgehölzen, Äpfel und Birnen, im Hintergrund Johannisbeeren. Dies regte nach Deftigem den Appetit auf die vielen selbst gebackenen Kuchen an. Am Kuchenbüfett musste sich sicherlich manch einer zügeln, die Verlockung war so groß, dass gerne mehr genascht worden wäre. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 21.07.2018