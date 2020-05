Zum Geburtstag gibt’s für Joshua ein Ständchen

Als Christel Chownetz-Dillmann vor einigen Wochen in den Nachrichten die Trompeter sah, die vom Freiburger Kirchturm ihre Lieder spielten, und später dann auch Berufsmusiker, die von ihren Balkonen das Lied vom Mond bliesen und spielten, dachte sie kurzerhand: „Was die können, das kann ich auch.“ „In unserem Quartier leben viele ältere Menschen, die von den Corona-Beschränkungen sehr betroffen waren und so beschloss ich, ihnen eine Freude zu machen. Ich habe meine Handharmonika und meine alten Liederbüchlein hervorgeholt, mich in die offene Einfahrt gesetzt und nach vielen Jahrzehnten wieder Volks- und Wanderlieder, Operetten, Märsche und Polkas gespielt“, erklärt sie.

Es hat nicht lange gedauert, bis sich viele ihrer Nachbarn aus der Philipp-Schwab-Straße rund um ihre Einfahrt versammelten und der fast 77 Jahre alten Musikerin zuhörten. „Das hat mich so gefreut, dass ich seitdem jeden Abend um 18.45 Uhr vor dem Haus spiele“, sagt Christel Chownetz-Dillmann stolz.

Einer ihrer größten Fans ist ihr Nachbar Joshua, der mit seinen fünf Jahren seine Mutter beauftragte, die Zeit, zu der seine liebe Nachbarin musiziert, im Handy zu speichern, damit sie ja keines ihrer Konzerte verpassen. Darüber hat sich Christel Chownetz-Dillmann so sehr gefreut, dass er einen Extraprogrammteil bekommen hat und sie für ihn extra drei „Vogellieder“ einstudiert hat.

Mit leuchtenden Augen

Am Donnerstag hatte Joshua dann seinen sechsten Geburtstag, den er aufgrund der derzeitigen Situation leider nicht feiern konnte. Dazu machte es ihn auch etwas traurig, dass er schon so lange nicht mehr in den Kindergarten gehen kann. Um ihm eine Freude zu machen, hat Christel Chownetz-Dillmann dann beschlossen, ein Geburtstagskonzert zu Ehren des kleinen Joshua zu geben.

Pünktlich um 18.45 Uhr erschien er mit leuchtenden Augen, einem Stuhl unter dem Arm und einem T-Shirt, auf dem ein orangefarbenes Auto mit einem grünen Drachen darauf zu sehen war und dazu die Aufschrift „Ich bin jetzt 6“. Dabei hatte er auch seine Eltern und seinen besten Freund Fabian, der als einziger Überraschungsgast mit ihm feiern durfte. Auch er hatte einen Stuhl dabei und nahm neben Joshua in der ersten Reihe Platz. Auch Christel Chownetz-Dillmann setzte sich vor ihre Noten und begann mit dem Geburtstagslied „Heut kann es regnen, stürmen oder schnei’n“ gefolgt von „Happy Birthday“.

Auf Video gebannt

Während das Geburtstagskind stolz seiner Nachbarin zuhörte, kamen immer mehr Zuhörer und versammelten sich - natürlich im vorgeschriebenen Abstand - um das Anwesen in der Philipp-Schwab-Straße. Als auf der Handharmonika unter anderem die Stücke „Gruß an Kiel“ und „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“ erklangen, nahm Joshua ein kleines Video von seinem Geburtstagskonzert auf, damit er diesen besonderen Tag nie vergessen wird.

Die musikalische Laufbahn von Christel Chownetz-Dillmann begann ebenfalls als Kind, als sie mit neun Jahren von ihrer Mutter eine Handharmonika und ein Liederbuch, aus dem sie auch heute noch spielt, zu Weihnachten geschenkt bekam. Als Kind einer Gastwirtsfamilie musste sie damals immer kleine Konzerte geben, wenn die Vereine in der Gaststätte eine Veranstaltung hatten. „Eure Christel kann da doch etwas spielen“ war zu dieser Zeit ein gängiger Satz und die kleine Christel war damals mächtig aufgeregt und schüchtern. Als mit etwa 16 Jahren dann die Familie und der Beruf ihr Leben in Beschlag nahmen, musste das Musizieren hinten anstehen.

Mit dem Umzug nach Hockenheim im Jahr 1998 tauschte die lebensfrohe Frau ihr Jugendinstrument dann gegen ein Erwachseneninstrument ein und spielte sogar im Verein. Jedoch folgte dann wieder eine Zeit, in der die Noten der Gartenarbeit wichen. Aber nun kam der März 2020 und mit Corona die neue Freude am Spielen. Und da Freude ja bekanntlich am schönsten ist, wenn man sie teilt, tat dies Christel Chownetz-Dillmann gerne mit ihren Nachbarn, denen sofort auffällt, wenn sie ein neues Stück in ihr Konzert aufnimmt. „Das haben wir aber noch nicht gehört“, rufen die aufmerksamen Zuhörer dann, während sich eifrig applaudieren. Gerne hat Christel Chownetz-Dillmann ihren Zuhörern auch die Geschichte von der zehnjährigen Hannah Lena erzählt, die ebenfalls für ihre Mitmenschen Musik macht, und die Hockenheimerin findet es super, dass diese Aktionen in so einer großen Altersspanne Zuspruch findet. Als am Donnerstagabend zum Abschluss das „Hobellied“ und „Der Mond ist aufgegangen“ erklungen und der Applaus verstummt war, durfte Joshua auch das schön eingepackte Geburtstagsgeschenk seiner Nachbarn in Empfang nehmen. Liebevoll hatte es Christel Chownetz-Dillmann mit ihrem Mann auf einem Geburtstagstisch angerichtet, eine selbst gekochte Marmelade und eine Rose dazugestellt.

Freude ins Gesicht geschrieben

Mit strahlenden Augen nahm es der Sechsjährige in Empfang und sagte: „Das Konzert war so toll.“ Die Freude war ihm direkt ins Gesicht geschrieben und Christel Chownetz-Dillmanns Plan, dass es ein ganz besonderer Tag für ihren keinen Nachbarn wird, ging auf.

Da die Corona-Beschränkungen nun immer mehr gelockert werden und die Arbeit im Garten der Dillmanns wieder ruft, wird an Pfingsten das vorerst letzte Konzert in der Philipp-Schwab-Straße erklingen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 29.05.2020