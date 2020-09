Zum Mitdenken gezwungen

„Schön, dass du da bist!“ – von Herzen und zu Herzen ging der Satz dem Kölner Kabarettisten, Theater-, Film- und Fernsehschauspieler Fatih Çevikkollu in der wahrlich ungewöhnlichen Atmosphäre, in der am Samstagabend in der Stadthalle die erste Kulturveranstaltung seit dem Lockdown stattfand: „Dass ich dieses Geräusch noch einmal hören darf!“ Ein Künstler, der froh ist über Auftritt und Applaus

...