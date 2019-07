Zum Wählen reicht der Ausweis

Manch einer, der am Sonntag, 7. Juli, seine Stimme bei der Oberbürgermeisterwahl abgab, hat wohl, nicht an einen zweiten Wahlgang denkend, seine Wahlbenachrichtigung weggeworfen. Was nicht weiter schlimm ist, denn zur Teilnahme an der Wahl am Sonntag, 21. Juli, reicht der Personalausweis.

Wer seinen Wahlbezirk nicht kennt – in jedem Wahllokal – Hubäckerschule, Realschule und Stadthalle – gibt es eine Adressliste, in der anhand der Wohnstraße der Wahlbezirk ermittelt werden kann. Dies gilt auch für das Wahlbüro, das am Wahlsonntag in der Stadthalle bis 15 Uhr geöffnet hat.

Die Briefwahl kann im Bürgerbüro der Stadt beantragt werden, wo der Antragsteller die Unterlagen ausgehändigt bekommt. Die Öffnungszeiten wurden verlängert.

Einfache Mehrheit reicht aus

Mit anderen Worten: Ob mit oder ohne Wahlbenachrichtigung, niemand ist die Teilnahme an der Wahl zum Oberbürgermeister am Sonntag, 21. Juli, verwehrt. Bei dem Wahlgang genügt übrigens die einfache Mehrheit – wer die meisten Stimmen bekommt, wird neuer Oberbürgermeister. Weshalb es am Sonntag, 21. Juli, auf jeden Fall zu einer Entscheidung kommen wird – die Wahlbenachrichtigungen werden danach nicht mehr benötigt. aw

