Zumba-Kurs im Takt der Melodien

Hockenheim.Die HSV-Turnabteilung bietet im neuen Jahr erneut ein Zumba-Training an. Bei Zumba wird nicht auf die Effizienz oder eine optimierte Trainingsmethode Wert gelegt, sondern auf den Spaß an der Musik und kreativen Bewegungen.

Das Training findet in der Pestalozzi-Turnhalle mittwochs von 19 bis 20 Uhr statt. Am Mittwoch, 9. Januar, beginnt das Training mit einer Schnupperstunde. Danach werden Zehnerkarten zum Preis von 30 Euro für Mitglieder und 45 Euro für Nichtmitglieder angeboten. Dadurch wird das „Bauch-Beine-Po“-Training mit Heike auf montags in die HSV-Halle von 19.30 bis 20.30 Uhr verlegt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 22.12.2018