Vorsitzender Werner Zimmermann begrüßte die Mitglieder zur Hauptversammlung des Vereins für Heimatgeschichte in der Zehntscheune und freute sich über den sehr guten Besuch.

In seinem Geschäftsbericht ging Zimmermann auf besondere Ereignisse im vergangenen Geschäftsjahr ein. Er betonte das breite Spektrum der Vereinsarbeit und hob drei wichtige Ereignisse hervor: die Tagesfahrt zum Gasometer Pforzheim und nach Bretten, die Tagesfahrt nach Seligenstadt und die Vorträge in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Hockenheim. Zimmermann bedankte sich am Schluss bei allen Mitarbeitern im Vorstand für die geleistete Arbeit.

Die Geehrten 25 Jahre Mitglied im Verein sind Werner Bierlein, Walfriede Haag, Carola Hauck, Alida Imhoff, Waltraud Seifert, Christel Stigler und Richard Weber. hr

Schriftführerin Helene Rupp erstattete den Tätigkeitsbericht. Sie ließ zunächst kurz die Hauptversammlung 2017 Revue passieren. Der ganze Vorstand war dabei neu gewählt worden. Danach stellte sie den Verein im Berichtsjahr in Zahlen und Fakten dar. Die durchgeführten Veranstaltungen seien von den Mitgliedern gut angenommen worden. Sie ließ die 14 Veranstaltungen kurz chronologisch Revue passieren. Erich Losert hatte dazu eine Bilderpräsentation vorbereitet, die diese Veranstaltungen wieder lebendig werden ließen und auf denen sich manch ein Teilnehmer wiedererkennen konnte.