Hockenheim.Kulinarisch stehen in der letzten Juniwoche im Jugendzentrum am Aquadrom (JUZ) europäische Spezialitäten im Mittelpunkt. Von Dienstag, 26. Juni, bis Donnerstag, 28. Juni, können Besucher ab neun Jahren und Jugendliche nach Herzenslust internationale Köstlichkeiten und Fußball genießen.

Nach dem Baguette-Tag am Dienstag stehen neben der Live- Übertragung des letzten Vorrundenspiels der deutschen Fußballnationalmannschaft am Mittwoch (27. Juni) um 16 Uhr jede Menge russische Spezialitäten zum kostenfreien Verzehr bereit. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit einem Tippspiel und einem Fußballparcours rundet den finalen Höhepunkt in der Gruppenphase der Fußballweltmeisterschaft sportlich ab.

Am Donnerstag, 28. Juni, kommt Italien kulinarisch zum Zug. Bei Simones Salatbar wird von 16 bis 18 Uhr ein gesunder Tortellinisalat zubereitet und gemeinsam gegessen.