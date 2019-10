Zusammenleben soll auch in Zukunft harmonisch sein

„Als Orchester kann man die Stadt Hockenheim beschreiben“, sagt Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg bei seiner Begrüßung, stellvertretend für Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Er sei in letzter Zeit des öfteren gefragt worden, was ein Oberbürgermeister an Qualifikationen mitbringen müsse und welche Erwartungen man an ihn haben könne, so der Bürgermeister.

Marcus Zeitler könne man als

...