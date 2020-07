Zuschüsse für Oberlin-Kindergarten und Brücke

Altlußheim/Reilingen.Der Ausschuss für die Mittelverteilung des Ausgleichstocks verteilte in seiner ersten Runde, unter Vorsitz von Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, die Gelder. Der Ausschuss bewilligte Investitionshilfen von insgesamt rund 12,7 Millionen Euro an 42 Gemeinden. Der Rhein-Neckar-Kreis bekommt dabei 4,164 Millionen Euro. Profitieren werden unter anderem die Gemeinden Altlußheim mit 84 000 Euro und Reilingen mit 346 000 Euro.

„Damit werden 47 Investitionsvorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 72 Millionen Euro gefördert, die der Herstellung oder Sanierung notwendiger kommunaler Einrichtungen dienen. Die Förderschwerpunkte liegen mit einem Gesamtbetrag von rund 4,7 Millionen Euro bei Kindergärten, gefolgt von Schulen mit einem Bewilligungsvolumen von rund 3,4 Millionen Euro sowie bei Anträgen aus dem Bereich des Feuerlöschwesens in Höhe von 2,2 Millionen Euro“, so Felder.

Zwei Krippengruppen

Die Gemeinde Reilingen will einen Anbau für den Oberlin-Kindergarten. Für die Baumaßnahmen am Kindergarten gibt es mehrere Gründe, wobei die Auflagen, die zu erfüllen sind, um den Brandschutz zu gewährleisten, am schwersten wiegen. So soll der Kindergarten mit dem Anbau für zwei Krippengruppen sowie einen Speise- und Turnraum erweitert werden. Bürgermeister Stefan Weisbrod zeigt sich auf Nachfrage dieser Zeitung erfreut: „Wir freuen uns sehr über die Zuwendung, da wir sie dringend benötigen für die notwendige Erweiterung unseres evangelischen Kindergartens. Ein großes Dankeschön geht an das Land, das diese Zuwendungen trotz der aktuellen Finanznot an die Gemeinden zur Auszahlung bringt.“

Die Brücke in der Gemeinde Altlußheim, die über den Kriegbach an der Friedensstraße führt und als Zufahrt zum Freizeitgelände Blausee dient, ist marode. Eine Sanierung sei nicht mehr wirtschaftlich, ein Neubau komme für die Gemeinde billiger. Und genau dieser werde nun durch den Fonds unterstützt. Bürgermeister Uwe Grempels sehe gerade in dieser wirtschaftlich schwierigen und ungewissen Zeit die Zuschüsse des Landes für die Kommunen als unerlässlich. „Daher sind wir über die gute Nachricht aus Karlsruhe sehr erfreut. Die Gesamtkosten für die Brückensanierung betragen 550 000 Euro. Die Zuschüsse in Höhe von 90 000 Euro aus dem Brücken-Sanierungsfond und von 84 000 Euro aus dem Ausgleichstock sind eine willkommene Unterstützung vom Land, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt Grempels. vas/zg

