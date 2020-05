Zuversicht in Gemeinde zurückholen

Pfingsten, die Geburtsstunde der Kirche, die Entsendung des Heiligen Geistes auf die Jünger, die Gläubigen und die ganze Welt. Am 50. Tag nach der Auferstehung Jesu und am zehnten Tag nach Jesu Himmelfahrt feiern Christen das sogenannte Pfingstwunder, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde. Sie lädt zum Gottesdienst am Pfingstsonntag um 10 Uhr in die Christuskirche ein.

Ängstlich, unsicher, traurig und in einer gefühlten Einsamkeit hätten sich die Jünger nach Jesu Himmelfahrt zurückgezogen aus der Gesellschaft. In diese Situation sei Jesus als der Heilige Geist Gottes eingekehrt, habe sie mit neuem Leben, neuer Kraft und Zuversicht erfüllt, habe aus Fremden Freunde werden lassen.

Dank für stärkende Angebote

Es könne für die Kirchengemeinde kaum einen besseren Tag geben als Pfingsten, um nach der langen Corona-Pause ihre Pforten wieder zu öffnen. Gemeinsam wolle man Gott loben und danken für die gemeisterte Zeit, für viele stärkende und aufbauende Angebote innerhalb der Ökumene vor Ort und dafür, dass man sich gesund wiedersehen könne – „mit einem Lächeln auf den Lippen, einer Umarmung aus der Ferne, gemeinsamem Loben, Beten und Danken“, heißt es in der Ankündigung.

Gehalten wird der Gottesdienst von Gemeindepastorin Hanna Lehnert. Teilnehmer werden um Anmeldung gebeten, die bis Freitag, 29. Mai, im Pfarrbüro erfolgen sollte unter der Telefonnummer 06205/ 43 16. zg

