Zuwachs für Handballer

Hockenheim.Ballinteressierte Jugendliche lädt die Jugendhandballspielgemeinschaft HoRAN ein, während der Trainingszeiten der Handball-Minis der Jahrgänge 2010 und 2011 dienstags und donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Jahnhalle, Waldstraße/Ecke Continentalstraße in den tollen Handballsport hineinzuschnuppern. Die E-Jugend (Jahrgänge 2008 und 2009) trainiert mittwochs 15.30 bis 17 Uhr in Neulußheim in der Hardthalle und freitags 14.30 bis 16 Uhr in der Hockenheimer Jahnhalle. Einfach sporttaugliche Kleidung und Hallenschuhe mitbringen – und schon kann es losgehen.

Vordringlich benötigt die HSG derzeit Sportler der Jahrgänge 2008, 2010 und 2011, aber auch alle anderen Jahrgänge sind willkommen. Die Trainingszeiten sind der Homepage der Jugendhandballspielgemeinschaft HoRAN www.sg-horan.de zu entnehmen. zg

