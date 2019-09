Zwei Hockenheimer Teams treffen aufeinander

Jasmin Mersmann ist mit sechs Jahren die jüngste Aktive der Schachvereinigung. Beim Mädchen-Grand-Prix auf der Burg Rabeneck in Pforzheim erreichte sie in der Altersklasse U 10 mit 2,5 von fünf möglichen Punkten einen vierten Platz in der Gruppe von acht Teilnehmerinnen. Am Freitag, 27. September, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Ebenfalls am Freitag findet die fünfte und letzte Staffel des Kurpfalz-Cups statt. Beginn ist um 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in der Hockenheimer Straße 3 in Brühl.

Bei der am Sonntag, 29. September, beginnenden Verbandsrunde tritt die Schachvereinigung wieder mit sechs Mannschaften an. Das Bundesliga-Team geht allerdings erst am Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. Oktober, an die Bretter.

Beginn der Verbandsrunde

In der ersten Runde der Verbandsliga Nord tritt Hockenheim II als Absteiger aus der Oberliga bei den Schachfreunden Anderssen Bad Mergentheim II an.

Durch den Abstieg von Hockenheim III aus der Landesliga, spielen jetzt zwei Hockenheimer Mannschaften in der Bereichsliga Nord 1 des Spielbezirks Mannheim. Da Hockenheim III und IV im gleichen Verein sind, spielen sie in der ersten Runde in der heimischen Zehntscheune gegeneinander.

Ebenfalls Heimrecht hat Hockenheim V im Spiel der Kreisklasse A gegen den SK 1945 Ilvesheim. In der Kreisklasse B2 fährt Hockenheim VI zum SC Viernheim 1934 VI. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 27.09.2019