Anzeige

Eine 41-jährige Frau ist am Freitagmittag von zwei Männern auf offener Straße überfallen worden. Gegen 12 Uhr traten in der Jahnstraße zwei unbekannte Männer in Höhe des Anwesens Nummer 26 an sie heran. Einer hielt sie plötzlich fest und verlangte Geld von ihr. Mit rund 100 Euro Beute flohen die Täter. Die 41-Jährige, die unverletzt blieb beschrieb die Täter als 1,70 bis 1,80 Meter groß, schmale Statur, dunkler Teint. Einer trug eine graue Jogginghose, ein dunkles Oberteil und hatte krause, dunkle Haare. Sein Mittäter hatte kurze, schwarze, gegelte Haare und trug eine Jogginghose sowie ein graues T-Shirt mit Emblem. Zeugenhinweise erbeten beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44, oder dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00.