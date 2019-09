Zwei neue Streetworker

Der Gemeinderat äußerte in seiner April-Sitzung den Wunsch, die Sozialarbeit zur Betreuung von wohnungslosen Personen und darüber hinaus die Sozialarbeit als „Streetwork“ fortzuführen und dafür zwei Stellen für eine Dauer von drei Jahren einzurichten. Auf diesen Wunsch folgten rasch Taten. Die Verwaltung schrieb zwei Stellen aus. Bei der Suche nach Sozialarbeitern für Wohnungslose ging eine beschränkte Ausschreibung an sieben Institutionen raus, für den Bereich „Streetwork“ waren es acht Unternehmen.

Was genau meint „Streetwork?“ Im Beruf eines Streetworkers geht es in erster Linie darum, einen Zugang zu Zielgruppen herzustellen, die sonst von keinem anderen institutionalisierten psychosozialen Hilfsangebot mehr erreicht werden. Grundlegend sind somit Kontaktaufbau und Beziehungsarbeit mit den Betroffenen. Aufgrund personeller Engpässe konnte die Ausschreibung erst Mitte Juli erfolgen. Jetzt ist der Wunsch des Gemeinderates aber kurz vor der Erfüllung. Nach Prüfung der zwei eingegangenen Angebote, erhielt der DRK-Kreisverband Mannheim den Zuschlag. Die Maßnahme, im Falle der Sozialarbeiter und auch der Streetworker ist in beiden Stellen auf drei Jahre angelegt. Ab 1. Oktober soll sie laufen.

Kosten von 265 000 Euro im Jahr

Die Angebotssumme für die Betreuung wohnungsloser Personen beträgt rund 240 000 Euro. Für die „Streetwork“-Betreuung werden nun zwei halbe Stellen eingerichtet. Die Sozialarbeiter sollen vor allem in den Abendstunden und am Wochenende unterwegs sein und sich in erster Linie um Jugendliche kümmern. Die Kosten für drei Jahre belaufen sich hier auf rund 265 000 Euro. Der Gemeinderat war einstimmig dafür, beide Aufgaben an das Deutsche Rote Kreuz zu vergeben. „Das ist wirklich eine gute Sache“, lobte Oberbürgermeister Marcus Zeitler das „einzigartige Angebot für eine Stadt wie Hockenheim“. Der Gemeinderat habe mit seiner einstimmigen Entscheidung ein „hervorragendes Ergebnis für die soziale Infrastruktur erarbeitet“. vw

