Zwei Schweine allein unter Schafen

Anzeige

Mit einer Veranstaltung in der Vorlesereihe geht das Halbjahr in der Stadtbücherei am Samstag, 30. Juni, zu Ende. Erzählt wird die Geschichte „Krümel & Fussel allein unter Schafen“ von Judith Allert. Der Eintritt ist frei. Die Lesung richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und interessierte Erwachsene. Aus organisatorischen Gründen können verspätete Teilnehmer leider nicht mehr eingelassen werden.

Krümel und Fussel treffen auf eine Herde Schafe. Was für seltsame Tiere. Um nicht als Schweine aufzufallen, machen die beiden ebenfalls „Mäh“, fressen Gras und fügen sich unauffällig in die Schafherde ein. Doch dann entdecken sie eine Schlammsuhle, können nicht widerstehen und springen voller Freude in das dunkle, kühle Nass. Natürlich entlarven sie sich durch das ausgelassene Schlammbad und schrecken die Schafe auf.

Einfach mal Spaß haben

Die Schafe sind entsetzt. Und als Fussel dann auch noch aus Versehen das Oberschaf mit Schlamm bespritzt, sieht es nach Ärger aus. Aber vielleicht, denkt das Oberschaf, könnte auch ein Schaf Spaß im Matsch haben. Manchmal muss auch ein Schaf einfach mal Schwein sein und fünf gerade seinlassen.