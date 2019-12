Zwei Straßen werden erneuert

Nicht nur die Obere Hauptstraße bedarf dringend einer Sanierung. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2019 auch der Erneuerung der Bachstraße zugestimmt. Weil die Stadtwerke Versorgungsleitungen für Gas und Wasser austauschen müssen, sei es wirtschaftlich sinnvoll, auch Kanalisation und Straße zu erneuern. 600 000 Euro sind für die städtischen Anteile im kommenden Jahr vorgesehen, die Ausführung der Arbeiten wird mit der in der Oberen Hauptstraße abgestimmt. Die dortige Pflasterung wird auch in der verkehrsberuhigt ausgebauten Bachstraße verwendet.

Gleiches gilt für die Obere Mühlstraße, ebenfalls Seitenstraße der Oberen Hauptstraße, in der der Austausch von Gas- und Wasserleitungen der Stadtwerke Anlass ist, Kanal und Straße auf einen aktuellen Stand zu bringen. Kostenschätzung hier: 480 000 Euro. Zugleich soll die Straße optisch aufgewertet werden. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 21.12.2019