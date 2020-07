Zwei Straßenzüge werden gesperrt

Hockenheim.Die Stadtwerke arbeiten an ihrem Versorgungsnetz. Aus diesem Grund müssen die Haydnstraße und die Rheinauer Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Die Haydnstraße ist in Höhe der Hausnummer 9 ab Montag, 27. Juli, bis voraussichtlich 5. August nicht passierbar. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Hans-Jakob-Straße, Lessingstraße und Arndtstraße sowie umgekehrt umgeleitet.

Anschließend ist die Rheinauer Straße in Höhe der Hausnummer 6 von Mittwoch, 29. Juli, bis voraussichtlich Mitte August für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird über den Mörscher Weg in die Neckarauer Straße und dann in die Mannheimer Straße geführt.

In beiden Fällen ist der Verkehr für Anlieger bis zur Baustelle zugelassen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 25.07.2020