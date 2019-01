Zwei Wecker wollen nicht mehr ticken

Für rund 50 Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums heißt es am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Februar, „Bühne frei!“ An beiden Tagen finden um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums die Aufführungen des Kindermusicals „Ausgetickt? – die Stunde der Uhren“ statt.

Die Darsteller aus den Klassenstufen fünf bis sieben werden dabei von der hauseigenen Musical-Band begleitet, die Technik-AG sorgt für den guten Ton und das passende Licht.

Die Handlung des Musicals spielt in der fiktiven Uhren-Welt, in der einiges aus dem Ruder läuft, weil den Weckern Bobby und Elvis ihre nervige Arbeit „auf den Wecker geht“. Nach und nach entdecken auch die anderen Uhren, dass es Wichtigeres gibt als das ewige Gehetze im Takt der Zeit. Die Superuhr hält nicht viel davon. So bunt wie diese Uhren-Welt ist auch die Musik: Rock, Funk, Polka, Ballade, Swing, Hip-Hop, Walzer und Marsch-Parodie.

Karten zum Preis von 8 Euro (ermäßigt 5 Euro) können ab 20. Februar in der Buchhandlung Gansler oder in der CFG-Aula vom 20. bis 22. Februar, jeweils von 11 bis 11.30 Uhr, erworben werden. sm

