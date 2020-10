Zwei weitere Straßen gesperrt

Die Albert-Einstein-Straße wird in Höhe der Hausnummer 41 von Dienstag, 6. Oktober, bis voraussichtlich 16. Oktober wegen Arbeiten der Stadtwerke für den Verkehr vollständig gesperrt. Der Verkehr wird über den Hubäckerring in die Heinrich-Böll-Straße und in die Albert-Einstein-Straße sowie umgekehrt umgeleitet. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen.

Aus demselben Grund ist auch die Mozartstraße in Höhe von Hausnummer 6 von Mittwoch, 7. Oktober, bis voraussichtlich 16. Oktober nicht befahrbar. Der Verkehr wird über die Wasserturmanlage und -allee und die Hansjakobstraße geführt. Umgekehrt erfolgt die Umleitung über Hansjakobstraße in die Wasserturmallee und -anlage, Karlsruher Straße, Wasserturmanlage und die Mozartstraße. Der Anliegerverkehr ist auch hier bis zur Baustelle zugelassen. zg

