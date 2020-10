Zweite Förderleitung erhöht Sicherheit

Metropolregion

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall in Hockenheim ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 35-Jährige am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Talhausstraße in Richtung Stadtmitte und bremste aus ...