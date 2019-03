Zweite Mannschaft empfängt Buchen

Hockenheim.In der vierten Runde der Stadtmeisterschaft gab es folgende Ergebnisse: Dr. Christian Günter – Markus Riepp 1:0, Manfred Werk – Norman Fellinger 1:0 und Christian Würfel – Andreas Krinke 0:1. Marvin Baumgärtner erhält kampflos einen Punkt. Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr zum freien Training. Um 20 Uhr empfängt das Seniorenteam den SK Weinheim 1911 zur fünften Runde der Bezirks-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft. In der achten Runde der Oberliga empfäng Hockenheim II am Sonntag um 11 Uhr in der Zehntscheune BG Buchen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 22.03.2019