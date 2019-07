Zweite Staffel beim Kurpfalz-Cup

Beim Kurpfalz-Cup in Ketsch hatte Jürgen Kettner vom Schachverein BG Buchen mit 6 von 7 Punkten und einer Buchholz-Wertung von 30 die Nase vorn. Bester Hockenheimer wurde Jürgen May mit 4,5 Punkten. Die weiteren Hockenheimer Platzierungen: 7. Dr. Mathias Krause, 9. Blerim Kuci, 13. Manfred Werk mit je 3,5 Punkten. Platz 19 mit 1,5 Punkten belegt Wilfried Dorn.

In der Gesamtwertung führt Jürgen . Bester Hockenheimer ist Blerim als Vierter mit 56 Wertungspunkten. Am Freitag, 5. Juli, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der . Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr. Um 19.45 Uhr beginnt das Monatsblitzturnier. KettnerKuciZehntscheunemw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 05.07.2019