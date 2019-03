„Zweite“ vor Abstieg in Verbandsliga

In der siebten Runde der badischen Oberliga musste Hockenheim II beim SC Viernheim 1934 II mit 2,5:5,5 die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Mit dem aktuellen vorletzten Tabellenplatz wird der Abstieg in die Verbandsliga immer wahrscheinlicher. Die Punkte für Hockenheim holten: GM Dennis Wagner (remis), IM Oleg Boguslawski (remis), IM Tomislav Bodrozic (remis), IM Mihail Nekrasov (remis) sowie FM Oliver Günthner (remis).

Das Seniorenteam kam in der vierten Runde der Bezirks-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft beim SK Mannheim 1946 zu einem 3:1-Erfolg. Für Hockenheim punkteten: Michael Fricke (1), Manfred Werk (1), Christian Würfel (remis) und Gerold Rocholz (remis).

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Das Monatsblitz März wird am 8. März durchgeführt. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen jederzeit willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 01.03.2019