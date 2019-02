Zwischen „Der große Bauer“ und Underdog

Zwei Stunden lang zelebrierte der Kabarettist und Comedian Stephan Bauer am vergangenen Freitagabend im Hockenheimer Kulturzentrum „Pumpwerk“ mit seinem Programm „Vor der Ehe wollt ich ewig leben“ seine Standard-Themen „Beziehung“, „Wellness-Wahn“, „Alterskrise“ und „Moderne Medien“ - und wie immer bei dem in Stade geborene und in Dusslingen auf der Schwäbischen Alb aufgewachsene Künstler blieb trotz weitgehendem Gag-Recycling kein Auge trocken.

„Ich bin Erde, meine Wasser – zusammen sind wir Schlamm“ bringt der knautschgesichtigte Dauerquassler mit dem gewinnenden Wesen, der sich selbst zu einer Mischung aus Underdog und „total Looser“ erklärt zwei Stunden Fleischbeschau eines Totalversagers auf den Punkt: „Alles, was ich kann, ist dummes Zeug erzählen“.

Stimmt. Und genau dafür lieben seine Fans den Comedian, der nicht faul ist, sondern „ein Koala im falschen Körper“. Frenetisch gefeierte Weisheiten aus den Tiefen des Selbstzweifels: „Es nützt nichts, wenn Dein Hemd Boss heißt, Du selbst aber ein Hugo bist“.

Einzigartig köstlich. Nicht immer geistreich, aber ausnahmslos zum Totlachen. mhw

