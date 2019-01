Zwischen Lebensfreude und Existenzangst

Fotojournalist Pascal Violo ist mit einem bildgewaltigen Streitzug durch „Kuba“ am Dienstag, 2. April, 20 Uhr, zu Gast in der Stadthalle.

Nach intensivem Eintauchen in das kontrastreiche Leben Kubas berichtet Pascal Violo von schneeweißen Palmenstränden und üppigen Regenwäldern, von knarrenden Oldtimern und handgedrehten Zigarren, von wilden Voodoo-Rhythmen und verführerischen Salsa-Klängen.

Im Vordergrund seiner Erzählungen steht jedoch immer die Begegnung mit den Menschen. In den Straßen Havannas mit ihrem langsam zerfallendem Charme begegnet der Reisefotograf Santeria-Priestern und Schachmeistern und spürt die Magie dieser pulsierenden Stadt. Am 1. Mai feiert er den „Tag der Arbeit“ gemeinsam mit einer Million Kubanern auf dem „Platz der Revolution“.

Auf den Spuren der Revolution

In der traumhaft anmutenden Naturlandschaft um Viñales sind es Begegnungen mit Tabakbauern und Künstlern, die ihm das Land näher bringen. In Granma wandert Pascal Violo auf den Spuren der Revolutionsgeschichte, in Trinidad begegnen ihm beeindruckendes koloniales Flair und in Santiago erlebt er heiße afro-kubanische Tänze und ein Feuerwerk der Farben, als er eine Woche lang beim alljährlichen Karneval mitfeiert. Seine Reise lässt er schließlich im beschaulichen Baracoa ausklingen.

Und doch gibt es in Kuba auch eine andere Seite: Dort, wo das touristische Bild der ewig fröhlichen Bewohner Risse bekommt, wo politische Ohnmacht und starre gesellschaftliche Normen den Menschen jegliche Zukunftsperspektiven zu rauben drohen. Gerade aber aus diesem Seiltanz zwischen karibischer Lebensfreude und dem täglichen Existenzkampf ist eine Gesellschaft entstanden wie sie frecher, lebhafter und widersprüchlicher kaum sein könnte. In seinem Vortrag erzählt der Reisejournalist sowohl von der Willkür der kubanischen Beamten, als auch von dem schier unerschöpflichen Improvisationstalent der Menschen. Er präsentiert atemberaubende Naturaufnahmen und beeindruckende Städteporträts sowie Interviews mit Künstlern und Oppositionellen, die ihm begegnen.

Sprühende Rhetorik

Pascal Violo wurde 1980 in Wien geboren und bereist seit über 15 Jahren die Länder Asiens, Nord- und Südamerikas. Er zählt zu den bekanntesten Multivisionsreferenten Österreichs und tourt jedes Jahr an bis zu 100 Terminen mit seinen Reportagen durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Die Live-Reportagen des Fotojournalisten sind für sprühende Rhetorik, starke Authentizität sowie sensible Fotografie bekannt. Neben seinen Reportagen veröffentlichte der Reisefotograf zahlreiche Bildbände, DVDs und Kalender und engagiert sich für die Flüchtlingshilfe sowie für ein Waisenkinderprojekt in Südindien. Pascal Violo fotografiert für die Bildagentur „Südbild“ und ist berufenes Mitglied der GBV (Gesellschaft für Bild und Vortrag). zg

