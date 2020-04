Das Cover von Rainer Wedlers neuem Band. © Sternberg

Der neue Lyrikband von Rainer Wedler mit den einladenden Schwarz-Weiß-Fotografien von Carsten Sternberg ist eine kleine Kostbarkeit, fordert „Vorstellungskraft und zugleich das Auge heraus“ (Zitat Reiner Kunze).

Acht Kapitel gibt es, in denen sich der 1942 geborene Autor mit ganz unterschiedlichen Themen auseinandersetzt. Mit Sprache beispielsweise, ihrer Entwicklung und Veränderung, den „herrenlosen Wörtern“, die er kritisch unter die Lupe nimmt: „Mit einem schweren Hammer schlag ich sie / tot / am nächsten Morgen sind sie wieder da / grinsen frech / und zeigen ihre Kinder.“

Aber auch die menschliche Existenz zwischen Liebessehnsucht und Todesangst zieht sich thematisch durch die Gedichte, die konkret sind und sinnlich zugleich. „Sie / nimmt mir die Brille ab / Daumen und Zeigefinger auf den Gläsern / wie sie das tut / wie sie das Gestell zusammenklappt / wie sie die Brille in die Ecke wirft.“ Rainer Wedler schreibt über die Liebe, das Leben in seiner Fülle und seinem Reichtum, aber auch über den Tod, das Streben nach Auflösung jeglicher Form sowie den wehmütigen aber tapferen Blick zurück.

Immer wurzeln seine Gedichte in einer Verbundenheit mit der Natur, einzelnen Orten, aber auch der Welt des Geistes, der Bücher, des Lesens und Schreibens. „Es gibt Momente / da lege ich den Kopf auf / das harte Holz / meines Schreibtischs / auf die Kante mit der Gefahr / dass ich abrutsche / wohin? / mein Kopf dann / in der Schlucht der Bücher / ich höre / und horche.“

Dabei ist der Blick nie sentimental, sensibel zwar, aber schonungslos. Über den toten Vater heißt es: „Den Vater hab ich / gesucht unter dem spinnenverwebten Dach / der Winter blies Schneeflocken / durch gebrochene Ziegel / die Finger erstarrten / im Sommer zwei Briefe aus Russland (…) warum nur / bin ich / immer / zu spät?“ Oder an anderer Stelle „blick nach vorn / hat der Vater gesagt / du hast noch eine Zukunft / ich ahnte seine Vergangenheit.“

Häufig entstehen in den Gedichten Spiegelungen. Das „Nebelboot“ wird zum Lebensweg, die „weite Angel“ zum menschlichen Streben, das auch ins Leere laufen kann, so dass „am Haken der Spott der Algen“ zurückbleibt. Der Mensch kommuniziert mit dem, was ihn umgibt und umgekehrt. Und darin offenbart sich seine Sehnsucht nach Ganzheit, nach Heilwerden, nach dem uns alle verbindenden Bewusstsein, auf das letztendlich auch Sprache nur Verweischarakter haben kann. elb

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 06.04.2020