So hat man Hockenheim selten gesehen: Aus voller Brust singt das meist grau melierte Publikum inbrünstig und aus voller Überzeugung „Ficken für den Frieden“. Dirigentinnen dieser „Fischerchöre mit Porno-Ambitionen“ waren Ariane Müller und Julia Gámez Martin, die als „Suchtpotenzial“ am Samstagabend im Kulturzentrum Pumpwerk grenzenlose „Eskalatiooon“ versprochen hatten.

Das hochausgezeichnete Liedermacherduo, das bereits den „Prix Pantheon“, den „Kleinkunstpreis Baden-Württemberg“ und zuletzt im September die „St. Ingberter Pfanne“ abgeräumt hatte, konnte tatsächlich eine bemerkenswerte Enthemmung ins sonst oft etwas steife Rennstadt-Publikum impfen, das die beiden Powerfrauen begeistert feierte. Von echter Ekstase blieb der Abend aber dennoch ein gutes Stück entfernt.

Dabei bringen Müller und Gámez Martin wirklich ausnahmslos alles mit, was es zur völligen Hingabe bedarf: Herausragende Fähigkeiten als Pianistin und ihre Erfahrungen als Theaterleiterin machen Ariane Müller, die mit walkürenhafter blonder Mähne in etwa das Bild spannender Männerträume erfüllt, zu einem perfekten Bühnen-Punk, genau wie sie es sich wünscht. Und die breite Gesangsausbildung und die zahllosen Erfahrungen im Bereich Musical – zuletzt als Maria Magdalena in „Jesus Christ Superstar“ am Theater Magdeburg – Gámez Martin, deren Bühnenpräsenz größtes Sex-Appeal entfaltet, zu einem Vamp der Vielseitigkeiten.

Tourette mit Mett

Und tatsächlich zeigen die beiden Hammerfrauen in einem wilden Taumel zwischen Porno und Schlaganfall immer wieder, dass sie echtes Suchtpotenzial mitbringen: Eben eine abgefahrene Nummer zwischen Veggie-Day und Mett-Tourette, in der Gámez Martin spannend und vor allem unschlagbar komisch zwischen Einfaltspinsel und Ozzy-Osbourne-Double changiert, dann „Kokosöl“, die mit Bartprotesen zum Irrwitz überzogene Parodie auf den „richtigen Talk, um mit den Hipstern zu flowen“ und vor allem „Vielen Dank Disney“. Der Abgesang auf die heile Zeichentrickwelt aus den Studios des US-Mediengiganten ist an Feinsinn, Komik und gleichzeitig musikalischer Höhe nicht zu übertreffen und fällt dank reichlich Anspielungen auf „Aladin und die Wunderschlampe“ oder „Schneeflittchen“ auch nicht aus dem Sexstyle der sonstigen Show – schließlich sind die beiden „krasse Punks, die immer die Regeln brechen müssen“. Das aber ist heute gar nicht mehr so einfach und angesichts ausgelassen mitlachender Anhänger der Generation 50plus ist mit ein wenig Sinnieren über „Mundart in Pornos“ („Dialeckte“) oder Wortspiele über „Dreier“, die man gerne „schieben“ will kein Tabubruch mehr drin, sondern allenfalls die obere Kante der ganz normalen Comedy erreicht.

Frutarier trinken Obstler

Und genau das ist, was die Begeisterung dämpft: Dass Müller und Gámez Martin alles mitbringen, was es zur wahren Eskalation bis hin zur Ekstase braucht: Sie sind sauwitzig, grandios vielseitig, musikalisch übermäßig talentiert, bringen Stimmen mit, die man hören will und Themen, die noch nicht ausgelutscht sind – allzu oft verpuffen diese hervorstechenden Attribute aber zwischen Kalauern, etwas umständlichen Ansagen und Themen, die man den beiden eben einfach nicht abnimmt – Seitenschläferkissen statt Groupies, Frutarier, die nur Obstler trinken, Covergirls bei der Apotheken-Umschau.

Am Ende bleibt dennoch ein brüllkomischer Abend mit reichlich Anregungen für weiterführende Gedanken, die Lust auf Mehr machen.

Man verzeihe alle anzüglichen Wortspiele in diesem Text – sie sind direktes Ergebnis einer eindringlichen Konfrontation mit Suchtpotenzial.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 26.11.2018