Zwölf BMW beschädigt

Ein Schaden von rund 100 000 Euro entstand am Dienstag, 25. Juni, bei einem Brand in einem Autohaus in der Dudweiler Straße. Auf dem Gelände der Firma brannten neun Fahrzeuge komplett aus, drei weitere wurden durch das Feuer und die große Hitzeeinwirkung beschädigt. Alle Fahrzeuge waren der Marke BMW.

Das Feuer wurde kurz nach 6 Uhr dem Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim gemeldet. Die Feuerwehr, die mit über 40 Mann im Einsatz ist. Die schwarzen Rauchwolken waren weithin sichtbar und sorgten in der Stadt für einige Besorgnis, die sich in Kommentaren in den sozialen Medien niederschlug. In zahlreichen Posts war der Brand Gegenstand von Spekulationen, so wurde scherzhaft vermutet, nach den vergangenen Querelen werde der Ring abgebrannt.

Während des Brandes und der sich anschließenden Löscharbeiten entstand eine derart starke Rauchentwicklung, dass umliegende Straßen gesperrt werden mussten. Die Sperrungen wurden nach 90 Minuten gegen 7.30 Uhr aufgehoben.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. aw

