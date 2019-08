16-Jähriger verletzt sich schwer

Ketsch.Ein 16-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Sturz über ein Verkehrszeichen, das am Boden lag, schwere Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 3 Uhr auf der Zufahrt zum Festgelände des Backfischfestes Im Bruch, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Verkehrszeichen umgeworfen – das mobile Verkehrszeichen lag auf der Straße. Der 16-Jährige übersah das Schild, fuhr darüber und stürzte von seinem Fahrrad. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen. Der Polizeiposten Ketsch sucht nach Zeugen und nach Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, die die mobilen Verkehrszeichen umgeworfen haben. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 06202/6 16 96 melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.08.2019