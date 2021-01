18,90 Reichsmark für 400 Zigarillos und Zigarren

Ketsch.Eine Rechnung über 18,90 Reichsmark hat unser Mitarbeiter Gerhard Rieger gefunden – beim Aufräumen daheim, wozu einen die Corona-Zeit mitunter einlädt. Rieger mag schmucke, alte Geschäftspost und Belege, von denen es nicht mehr so viele gebe, sagt er mit Bedauern. Die hier gezeigte Rechnung stamme von der Ketscher Cigarrenfabrik Ludwig König und sei am 11. Februar 1938 an die Adresse von Herrn

...