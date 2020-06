190 Masken verteilt – sogar mit Dinos drauf

Ketsch.Die Mitglieder des Frauencafés haben im Zeitraum von zwei Wochen insgesamt rund 190 Gesichtsschutzmasken genäht – Produkte, die in Corona-Zeiten für die Menschen unerlässlich sind. Diese Masken wurden an das Obdachlosenfrühstück der evangelischen Kirche in der Enderlegemeinde, an die Ketscher Grundschüler sowie an Geflüchtete in der Gemeinschaftsunterkunft des Rhein-Neckar-Kreises in Hockenheim-Talhaus verteilt, wie es in einer Pressemitteilung des Frauencafés heißt. Weitere Masken sind demnächst auch im Integrationsbüro der Gemeinde Ketsch kostenfrei oder gegen eine Spende für die Projekte des Frauencafés verfügbar.

Der Zusammenhalt ist gerade während der Corona-Krise unerlässlich. So hat das Frauencafé Unterstützung aus Plankstadt bekommen. Die für die Verarbeitung des Stoffs benötigten Nähmaschinen hatte die evangelische Kirche in Plankstadt gespendet. Sie gehören nun zum Frauencafé und werden nach der Corona-Zeit sicherlich für weitere schöne Projekte genutzt werden, wie die Mitglieder des Frauencafés mitteilen. Auch Stoff – vor allem ehemalige Bettwäsche sowie Draht und Faden wurden fleißig gespendet. Mit dem Stoff von Kinderbettwäsche konnten die Frauen auch Masken mit Dino- und Segelbootmotiv herstellen, was den Schulkindern das Tragen der Masken vereinfachen soll – und auch noch hübsch aussieht. zg/vas

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.06.2020