1a-Service

Hallo liebe Leser,

hallo liebe Zweibeiner,

also mein Herrchen hat es nicht kapiert! Da haben sich doch tatsächlich ganz viele Ketscher zusammengetan und sich extra was überlegt und mein Herrchen? Ohne Worte! Ich erkläre es kurz: Offensichtlich weil es doch abends immer so schnell dunkel wird, haben einige Zweibeiner tatsächlich die Idee gehabt, nun extra für uns Vierbeiner manche Bäume zu beleuchten.

Ich war völlig begeistert beim letzten Gassigang. Das ist doch mal eine ganz tolle Idee, obwohl unter uns gesagt, wir Vierbeiner schnuppern uns durch die Welt und sind ohnehin schon extrem gut orientiert, aber was soll es, man muss doch loben, wenn die Zweibeiner mal mitdenken!

Sogar an Stellen, wo vorher nie ein Baum war, stehen jetzt fantastisch beleuchtete Exemplare. Auf dem großen Platz mitten in Ketsch sogar ein riesiger Baum. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Als ich allerdings beim letzten Gassigehen ganz selbstverständlich mein Bein heben wollte, rief mein Herrchen:

„Nein! Marley, das sind Weihnachtsbäume, da pinkelt man nicht hin!“ Hä? Aber warum stehen die dann überall in der Landschaft? Und schließlich macht mein Herrchen doch auch das Licht in der Toilette an. Verstehe ich nicht.

Aber jetzt kommt’s: Nicht nur draußen stehen die beleuchteten Bäume, sogar in einigen Läden habe ich durch die Glasscheibe welche gesehen. Was das wohl bedeutet? Ich finde es noch raus. Ich bin trotzdem dankbar für das Beleuchten der Bäume, auch wenn mein Herrchen dagegen ist, dass ich dort mein Bein hebe.

Liebe Grüße,

euer Marley csc

