5000 Euro für Jugend

Ketsch.„Wir wollten etwas Gutes tun“, sagte der Direktor Engineering des Borg Warner Werks, Volker Heinz. Traditionell gab es für die Mitarbeiter vor der Weihnachtszeit immer ein kleines Präsent. Mit Hinweisen aus der Belegschaft änderte sich dies, wie Heinz mitteilte.

Bei der Weihnachtsfeier der Firma übergab Volker Heinz im Beisein von Bürgermeister Jürgen Kappenstein dem Feuerwehrkommandaten Thomas Maier und dem Jugendwart Florian Scheu eine Spende von 5000 Euro für die Jugendfeuerwehr. Maier zeigte sich sehr erfreut und überrascht von der hohen Summe. „Wir wissen das zu schätzen. Der Nachwuchs ist sehr wichtig“, führte er weiter an. Dies war auch Heinz bei der Entscheidung, wohin das Geld fließen soll, wichtig. „Es ist eine Spende mit Mitteln, die man anderweitig verwendet hätte. So kommen sie dem Nachwuchs zugute. Denn an den muss man denken“, sagte der Direktor Engineering. Jürgen Kappenstein ist die Zusammenarbeit wichtig. Das gilt auch für lokale Unternehmen, „denn die Feuerwehr kommt immer dann, wenn Not am Mann ist“. vas

