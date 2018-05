5235 Stunden in Bereitschaft

Anzeige

30 aktive Helfer im Sanitätsdienst

Ralph Hartung berichtete über die Aktivitäten der Bereitschaft. Es wurden insgesamt 5235 registrierte Stunden geleistet, davon zum Beispiel von den 30 aktiven Helfern 2440 Stunden für Sanitätsdienste bei verschiedenen Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen inner- und außerhalb der Gemeinde. Hartung bedankte sich bei allen Aktiven der Bereitschaft Ketsch, den freien Mitarbeitern bei den Blutspendeaktionen und dem Altennachmittag sowie bei den „Gastrettern“ anderer Ortsvereine für die geleistete Arbeit.

Für das Jugendrotkreuz war 2017 ein sehr positives Jahr. Mittlerweile sind 18 Kinder und Jugendliche begeistert dabei. Da die Altersspanne sehr groß ist, wurden zwei Gruppen gebildet, die sich jeweils freitags treffen. Die Kinder und Jugendlichen wurden an die Arbeit im DRK in den wöchentlichen Gruppenstunden durch theoretische und praktische Übungen hingeführt und nahmen schon an dem einen oder anderen Sanitätsdienst unterstützend teil. Auch bei der Christbaumaktion und den Blutspendeaktionen waren sie eine wertvolle Hilfe.

Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Und Südkreisvertreter Guntram Welzig überbrachte im Namen des Kreisverbandes den Dank für die geleistete Arbeit des Ortsvereins. reg/zg

