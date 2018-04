Anzeige

Ketsch.Von einem Hund gebissen und verletzt wurde eine 54-jährige Frau, die zusammen mit ihrem Verwandten am Montagnachmittag auf dem Gehweg der Brühler Straße in Richtung Brühl unterwegs war. Der angeleinte Hund, möglicherweise handelte es sich um einen Schäferhund, ging plötzlich auf die Frau los und biss ihr in den Arm und in das Bein. Die Frau stürzte zu Boden; ihr Begleiter ging dazwischen, so dass der Hund von der Frau abließ.

Obwohl die Hundeführerin von dem Mann aufgefordert wurde, vor Ort zu bleiben, entfernte sich diese durch das Neubaugebiet „Fünfvierteläcker“. Er beschrieb diese wie folgt: 50 bis 60 Jahre alt, kurze, Haare, stämmige Gestalt. Bei dem Tier könnte es sich um einen rund fünf Jahre alten Schäferhund oder Mischling mit kurzem, rötlichem Fell gehandelt haben.

Zeugen sind gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, zu melden. pol